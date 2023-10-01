У здания МВД Турции в Анкаре террорист-смертник устроил взрыв

В Анкаре у здания министерства внутренних дел Турции террорист-смертник привел в действие взрывное устройство.

Как написал в соцсети X глава МВД Али Ерликая, двое террористов подъехали утром 1 октября к воротам у здания министерства на небольшом фургоне. Один из них взорвал бомбу и погиб. Второй «был нейтрализован», сообщил Ерликая. Как правило, отмечает Reuters, использование такой формулировки означает, что нападавшего застрелила полиция.

Двое полицейских получили легкие ранения, сообщил глава МВД Турции, не став раскрывать другие подробности.

«Наша борьба будет продолжаться до тех пор, пока последний террорист не будет нейтрализован», — объявил Ерликая.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из действующих в Турции организаций, власти также еще не объявили, кто, по их мнению, стоит за терактом.