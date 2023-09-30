В Тверской области на территории мемориального комплекса жертвам войн и репрессий установили бюст Сталина

В Тверской области в мемориальном комплексе жертвам войн и репрессий «Медное», где захоронены польские военнопленные и репрессированные граждане Советского союза, готовятся открыть выставку с бюстом Иосифа Сталина, сообщает «7×7. Горизонтальная Россия» со ссылкой на тверского активиста Даниила Корпусова.

Помимо Сталина в комплексе монтируют памятники Владимиру Ленину, Феликсу Дзержинскому и Михаилу Калинину. Согласно фотографиям активиста, открытие выставки запланировано на 19 октября. На сайте комплекса «Медное» о выставке не сообщается.

«Теперь лжецы стали искуснее — они не сносят памятники и не заставляют забывать. Они забалтывают. А потом, когда „все не так однозначно“ достигнет своего апогея, можно и усатого упыря засунуть. Чтобы любой, кто волею судеб попадет в место памяти, увидел не трагедию тысяч загубленных жизней, а пестрый винегрет из колхозных активностей и исторических документов», — написал Корпусов, добавив, что на территории комплекса уже много лет находится уголок Юнармии со стрельбищем.

В свою очередь «Мемориал» пишет, что выставка организована по указанию Государственного центрального музея современной истории и нового директора комплекса «Медное» Александра Чуносова.

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