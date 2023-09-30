Власти Москвы отказали «Мемориалу» в проведении ежегодной акции «Возвращение имен» у Соловецкого камня, запланированной на 29 сентября, из-за коронавирусных ограничений, сообщили правозащитники в телеграм-канале «Мемориала».

«Информирую, что с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, в целях предотвращения распространения коронавируса, действует запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москва», — говорилось в ответе московского департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

Правозащитники отметили, что в тот же день, когда им не разрешили провести акцию, на Красной площади прошел «митинг-концерт» в честь годовщины аннексии украинских территорий.

С 2007 года «Мемориал» ежегодно проводит акцию «Возвращение имен» в канун Дня памяти жертв политических репрессий. В 2020 и 2021 году власти не разрешали проводить ее, ссылаясь на эпидемические ограничения.

28 сентября 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому 30 сентября стало «Днем воссоединения» аннексированных ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией.

По случаю первой годовщины аннексии украинских территорий на Красной площади прошел митинг-концерт. Путин на него не пришел, хотя первоначально организаторы анонсировали выступление президента. Кроме того, федеральные телеканалы в своих вечерних выпусках новостей также полностью проигнорировали мероприятие, а в интернете не велась трансляция концерта.

Подробнее о концерте

«Куда мы пришли? Где группа „Любэ“?» На Красной площади прошел митинг-концерт «Одна страна, одна семья, одна Россия» — в честь годовщины аннексии украинских территорий. Вот как это было

Подробнее о концерте

«Куда мы пришли? Где группа „Любэ“?» На Красной площади прошел митинг-концерт «Одна страна, одна семья, одна Россия» — в честь годовщины аннексии украинских территорий. Вот как это было