В США арестовали подозреваемого в убийстве Тупака Шакура, произошедшем в 1996 году

Полиция Лас-Вегаса произвела арест в рамках расследования убийства рэпера Тупака Шакура, которое произошло в 1996 году. Об этом сообщает Associated Press

Задержанный — 60-летний наркоторговец Дуэйн Дэвис, известный также как Киф Ди. Ему уже предъявлены обвинения в убийстве.

AP отмечает, что около двух месяцев назад полиция обыскивала дом жены Дэвиса в рамках расследования дела об убийстве Тупака Шакура.

Тупак Шакур — один из наиболее влиятельных рэп-исполнителей в истории, чье творчество оказало огромное влияние на развитие и популяризацию хип-хопа.

Тупак Шакур погиб в сентябре 1996 года в возрасте 25 лет. Автомобиль, в котором находился музыкант, был обстрелян из другой машины. Он получил множество ранений и через шесть дней умер в больнице.

До сих пор в рамках расследования убийства Тупака Шакура арестов не производилось. Дэвис фигурировал в деле как свидетель. В 2018 году он утверждал, что находился в автомобиле, из которого велась стрельба — но заявлял, что стрелял его племянник Орландо Андерсон, с которым у Тупака был конфликт. Андерсона убили в 1998 году, до этого он категорически отрицал причастность к смерти Шакура.