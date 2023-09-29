В Нью-Йорке за несколько часов выпала месячная норма осадков. В городе объявили режим ЧС

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила режим чрезвычайной ситуации городе Нью-Йорк из-за сильных ливней.

Помимо Нью-Йорка, режим ЧС будет действовать на Лонг-Айленде и в прилегающем к городу регионе Гудзон-Вэлли.

В пятницу, 29 сентября, в Бруклине за несколько часов выпало более 11 сантиметров осадков, что примерно соответствует месячной норме. На Манхэттене только за один час выпала половина месячной нормы осадков.

В городе были затоплены подвалы и первые этажи домов, некоторые станции метро прекратили работу, в его окрестностях были перекрыты дороги.

Ожидается, что сильные ливни продолжатся в субботу.