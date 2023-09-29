В двух мечетях в Пакистане произошли взрывы. Погибли не меньше 57 человек, десятки пострадали

В двух пакистанских мечетях произошли взрывы, в результате которых погибли не меньше 57 человек, десятки пострадали, сообщает Reuters. В мечетях отмечали Мавлид — день рождения пророка Мухаммеда.

Первый взрыв произошел в мечети в провинции Белуджистан, граничащей с Афганистаном. В результате взрыва погибли 52 человека, еще около 50 человек получили ранения. «Аль-Джазира» со ссылкой на начальника местной полиции пишет, что бомбу взорвал террорист-смертник. Другой представитель полиции сообщил, что смертник подорвал себя рядом с полицейским автомобилем, который стоял недалеко от мечети.

Второй взрыв произошел в мечети в провинции Хайбер-Пахтунхва, также граничащей с Афганистаном. По данным «Аль-Джазиры», там погибли пять человек. Кроме того, в результате взрыва в мечети обрушилась крыша, под завалами оказались люди. После завершения поисково-спасательных работ экстренные службы сообщили, что ранения получили не менее десяти человек. В свою очередь заместитель начальника местной полиции сообщил, что целью нападавших (их было двое) был полицейский участок, находящийся в нескольких метрах от мечети.

Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрывы.