Рэпера Лигалайза не пустили на рейс польской авиакомпании LOT из Астаны. Как и других пассажиров с российскими паспортами

Рэпер Лигалайз (Андрей Меньшиков) сообщил, что его не пустили на борт самолета польской авиакомпании LOT из Астаны (Казахстан) в Будву (Черногория).

Как написал музыкант в своем инстаграме, авиакомпания отказала в посадке пассажирам с российскими паспортами.

Никакого негатива по отношению к решению авиаперевозчика не испытываю. Готов нести ответственность за чудовищные преступления, которые совершает моя страна. Не считаю это померными «страданиями», по сравнению с настоящими страданиями украинцев.

Концерт Лигалайза в Будве из-за того, что музыкант не попал на рейс, переносится. Купленные билет, заверил рэпер, будут действительны и на новую дату выступления, которая пока не объявлена.

Польские авиакомпании неоднократно отказывали в посадке на рейсы пассажирам с российскими паспортами, несмотря на наличие действующих виз. Также известно о случаях, когда граждан РФ не сажали на рейсы с пересадкой или стыковой в польских аэропортах.