Ассоциация больших данных не поддержала законопроект, дающий силовым структурам прямой доступ к базам с персональными данными

Ассоциация больших данных (АБД), в которую, в числе прочих, входят «Яндекс», VK, «Ростелеком» и «Мегафон», не поддержала законопроект, предоставляющий силовых структурам прямой доступ к информационным системам. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на подготовленный АБД отзыв.

Законопроект, в частности, предусматривает, что силовые структуры смогут удалять и подменять записи ряда категорий лиц, в том числе посредством удаленного доступа к базам.

В АБД считают, что возможность модификации информации и «бесконтрольный доступ органов обороны и правопорядка» к базам персональных данных может нарушить их работу и целостность, а также создает риски передачи сведений третьим лицам. Это, в свою очередь, указывают члены ассоциации, может создать риски административного и уголовного преследования лиц, которые отвечают за базы, из-за несоответствия с другими законами о защите данных.

Ассоциация просит или исключить положения об удаленном доступе силовых структур к базам данных, или оставить его только для государственных и муниципальных информационных систем.

Изъятие или модификация данных, указывается в отзыве, должна осуществляться не напрямую, а через отправку официальных запросов.

При этом в АБД согласны с самой концепцией законопроекта и признают «значимость достижения целей проектируемого регулирования».

Проект закона, предусматривающий особый порядок работы с персональными данными ряда категорий лиц, был внесен в Госдуму в начале августа. Совет Госдумы 18 сентября включил законопроект в программу на ноябрь.