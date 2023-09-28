Умер актер Майкл Гэмбон. Он сыграл Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере

В возрасте 82 лет умер ирландский и британский актер Майкл Гэмбон, сыгравший профессора Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление семьи Гэмбона.

Phil Dent / Redferns / Scanpix / LETA

«Мы опустошены, сообщая о потере сэра Майкла Гэмбона», — говорится в заявлении вдовы и сына актера. Они сообщили, что Гэмбон умер в больнице после перенесенной пневмонии в окружении близких.

Майкл Гэмбон родился в Дублине 19 октября 1940 года. Он начал карьеру как актер театра, выступал на сцене Королевского национального театра. Наибольшую известность Гэмбону принесла роль профессора Альбуса Дамблдора в шести из восьми фильмах о Гарри Поттере. Актер также сыграл в фильмах «Повар, вор, его жена и ее любовник», «Сонная лощина» и «Госфорд-парк», сериалах «Мегрэ», «Эмма» и «Доктор Кто».

За свою шестидесятилетнюю карьеру Гэмбон три раза получил престижную британскую театральную премию Лоренса Оливье, четыре раза был награжден телепремией BAFTA как лучший актер (1987, 2000, 2001, 2002), номинирован на премии «Эмми» (2002) и «Золотой глобус» (2003). В 1999 году королева Елизавета II посвятила его в рыцари за заслуги перед драматическим искусством.