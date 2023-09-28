Вооруженный преступник устроил два нападения в Роттердаме, в результате чего несколько человек погибли, сообщает Algemeen Dagblad со ссылкой на полицию Нидерландов.

Первоначально подозреваемый открыл стрельбу в квартире, а затем в медицинском центре университета Эразма Роттердамского. Предполагается, что мужчина ранил двух человек в квартире, а затем поджег ее. Затем он пошел в больницу, где открыл стрельбу в студенческой аудитории, предположительно, убив преподавателя.

По данным полиции, в двух разных местах погибли 39-летняя женщина и 46-летний мужчина. Серьезно ранена 14-летняя дочь погибшей женщины.

Полиция заявила, что по подозрению в стрельбе задержан 32-летний житель Роттердама. О задержанном известно, что в 2021 году его судили за жестокое обращение с животными.

Полиция не ищет других подозреваемых.