В Ташкенте произошел мощный взрыв на складе. Погиб один человек, еще 163 пострадали

Обновление. В результате взрыва погиб один человек, пострадали 163, сообщил Минздрав Узбекистана. В ведомстве уточнили, что 24 человека были госпитализированы, однако тяжелораненых среди них нет.

В Сергелийском районе Ташкента в ночь на 28 сентября произошел мощный взрыв, после которого начался пожар, сообщает пресс-служба министерство внутренних дел Узбекистана.

По данным МВД, взрыв произошел на территории склада, принадлежащего ООО «Интер Логистик». Местное издание Nova24 уточняет, что взрыв также повредил близлежащие дома — выбил стекла, двери и сильно повредил некоторые квартиры. При этом очевидцы сообщили изданию, что взрывная волна дошла до города Нуравшан, который находится в 30 километрах от места взрыва.

Также Nova24 со ссылкой на Минздрав сообщает о пострадавших, однако сколько их, не уточняется. По данным «Sputnik-Узбекистан», в Республиканский центр экстренной медицинской помощи после взрыва поступили около 30 человек.

«Газета.uz» со ссылкой на очевидцев сообщает, что в результате взрыва погиб 15-летний школьник — на него упала оконная рама. Информацию о гибели подростка также подтвердили в районной администрации.

Что стало причиной взрыва, пока неизвестно. Представитель компании, владеющей складом, утверждает, что взрывоопасных и легко воспламеняющихся веществ на складе не хранилось. Сотрудники склада при взрыве не пострадали.

Nova24 отмечает, что в российских СМИ со ссылкой на МВД пишут, что причиной взрыва стала молния, однако издание полагает, что это ошибка перевода.