Сын главы Чечни Адам Кадыров опубликовал в своем инстаграме пост после публикации видео, на котором снято, как он избивает арестованного за сожжение Корана Никиту Журавеля.

«Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться», — написал сын Кадырова.

Пост был опубликован 25 сентября, однако внимание на него обратили только сейчас. В тот же день Рамзан Кадыров опубликовал видео избиения Журавеля.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» уточняет, что комментарии к посту Адама Кадырова были ограничены вскоре после публикации, а негативные комментарии были удалены. Сейчас там остались только положительные сообщения, многие из которых написали чеченские чиновники, добавляет канал.

Никиту Журавеля задержали в мае 2023 года по делу об оскорблении чувств верующих. Следствие считает, что он по заданию украинских спецслужб сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде, после чего передал видеозапись своих действий сотруднику СБУ.

Журавеля арестовали 22 мая, а через пять дней его доставили в СИЗО в Грозном. Пресс-служба СК сообщала, что передать дело Журавеля в Чечню поручил лично глава ведомства Александр Бастрыкин.

В середине августа Журавель сообщил, что в СИЗО его избил Адам Кадыров. Во второй половине сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает Журавеля. В комментарии к ролику глава Чечни сказал, что гордится поступком Адама.

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