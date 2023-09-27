В Ираке более 100 человек погибли во время пожара на свадьбе

Более 100 человек погибли и еще 150 пострадали в результате пожара, начавшегося во время празднования свадьбы в Хамдании на севере Ираке.

Пожар, сообщает Reuters со ссылкой на иракские СМИ, начался в помещении для проведения праздников после запуска фейерверков, которые подожгли потолок.

Гости свадьбы оказались заблокированы в охваченном огнем помещении и лишь немногие из них сумели выбраться на улицу, рассказали очевидцы. Вскоре после начала пожара здание обрушилось.

Представители местных властей не исключают, что по мере разбора завалов появится новая информация о погибших. В момент, когда начался пожар, в здании было несколько сотен человек.

По предварительным данным, здание, где проводилась свадьба, было построено из легковоспламеняющихся материалов, что вызвало быстрое распространение огня и обрушение конструкций.

Сгоревшее здание в Хамдании, где проходила свадьба. 27 сентября 2023 года Khalid Al-Mousily / Reuters / Scanpix / LETA

Associated Press уточняет, что в Хамдании в основном живут христиане, и пожар произошел на свадьбе членов этой общины.