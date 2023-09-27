Два человека, в том числе начальник тыла Левашинского отдела полиции, убиты в перестрелке в Дагестане, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Перестрелка произошла примерно в 17:30 в селении Леваши. По предварительной информации полиции, помимо двух убитых в ходе стрельбы еще несколько человек были ранены. Всего, по данным полиции, участниками перестрелки стали как минимум 20 человек.

Выжившие участники инцидента скрылись на четырех автомобилях. МВД опубликовало фотографию одного из подозреваемых — 26-летнего жителя Левашов Багаудина Гусенгаджиева. Телеграм-канал Mash утверждает, что он ранен.

По данным издания Baza, Гусенгаджиев участвовал в перепалке нескольких мужчин во время примирения семей. Конфликт попытался уладить полицейский, после чего началась стрельба. «112» пишет, что участники инцидента зажали на машинах сотрудников полиции и начали стрелять. Полицейские открыли ответный огонь.