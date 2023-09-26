В женской исправительной колонии № 10 в Приморском крае женщин-заключенных насильно обрили под предлогом эпидемии вшей, а тех, кто сопротивлялся, — избили, сообщает «Сибирь. Реалии» со ссылкой на родственников пострадавших.

По данным издания, инцидент произошел в середине сентября. Информацию о произошедшем журналистам также подтвердили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), посетившие колонию 21 и 22 сентября. По словам правозащитников, всего пострадали около 50 человек.

«Признаков педикулеза [заражения вшами] в колонии нет, зато зафиксированы следы насилия на телах пострадавших заключенных», — сообщил изданию член ОНК Евгений Суханов.

В свою очередь начальник ИК-10 Оксана Грицкова заявила, что «эпидемии педикулеза не было, но имели место быть единичные случаи обнаружения». По ее словам, заключенные «добровольно» согласились «остричь волосы под ноль».

В то же время мать одной из заключенных рассказала журналистам, что после жалобы Грицкова угрозами и оскорблениями заставила пострадавших подписать документ о том, что они якобы склонны к суициду, после чего их поставили на профучет.

«Сейчас дочь опасается за свою жизнь, спать не может. Говорит, мама, если что-то со мной случится — знай, это не я сама», — сказала мать одной из пострадавших.

Также родственники заключенных сообщили, что их близких в колонии несколько дней травят ядом для обработки сельскохозяйственных помещений.