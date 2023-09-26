На Дворцовой площади Санкт-Петербурга задержали Александра Сиделева, вышедшего на одиночной пикет в поддержку Никиты Журавеля — арестованного, которого в СИЗО Грозного избил сын главы Чечни Адам Кадыров. О задержании Сиделева «ОВД-Инфо» сообщила его девушка.

На пикет Сиделев вышел с плакатом «Я/Мы Никита Журавель».

По данным правозащитников, задержанного доставили в отдел полиции № 78. По словам полицейских, ему вменяют нарушение ковидных ограничений, пишет «ОВД-Инфо».

Обновление. Александра Сиделева отпустили из отдела полиции с протоколом о нарушении ковидных ограничений.

Никиту Журавеля задержали в мае 2023 года по делу об оскорблении чувств верующих. Следствие считает, что он по заданию украинских спецслужб сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде, после чего передал видеозапись своих действий сотруднику СБУ.

Журавеля арестовали 22 мая, а через пять дней его доставили в СИЗО в Грозном. Пресс-служба СК сообщала, что передать дело Журавеля в Чечню поручил лично глава ведомства Александр Бастрыкин.

В середине августа Журавель сообщил, что в СИЗО его избил сын главы Чечни Адам Кадыров. Во второй половине сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает Журавеля. В комментарии к ролику глава Чечни сказал, что гордится поступком Адама.

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