Путин повысил зарплаты главы СК и генпрокурора РФ на 5,5%

Зарплаты председателя Следственного комитета РФ и генерального прокурора РФ с 1 октября 2023 года вырастут на 5,5%. Соответствующие указы (1, 2) подписал президент РФ Владимир Путин.

Возглавляющий СК Александр Бастрыкин в декларации за 2021 год указал доход 14,185 миллиона рублей, а также три дачи и квартиру (одна дача в собственности, остальная недвижимость — в пользовании).

Генпрокурор Игорь Краснов отчитался тогда же о доходе 9,86 миллиона рублей, а также одной квартире в собственности и одной даче в пользовании.

В 2022 году инфляция в России составила 11,94%, сообщал ЦБ. Годовая инфляция, по данным Росстата, в августе 2023 год составляла 5,15%.