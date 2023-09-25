Умер экономист Евгений Ясин

В возрасте 89 лет умер экономист, бывший министр экономики России, член ученого совета Высшей школы экономики Евгений Ясин. Об этом сообщили журналист Алексей Венедиктов и политолог Александр Кынев. Информацию о смерти экономиста подтвердила его дочь Ирина.

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По данным Кынева, Ясин умер утром 25 сентября. Причины смерти не называются. Прощание с Ясиным пройдет 28 сентября в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре, рассказала его дочь.

В конце августа телеграм-канал Mash сообщил, что Ясин попал в реанимацию с отеком головного мозга. В семье экономиста тогда призывали не верить «в глупости». 7 сентября Ирина Ясина сообщила, что экономист находится дома, он «в порядке».

Евгений Ясин родился 7 мая 1934 года. В 1994–1997 годы он возглавлял министерство экономики России, а затем еще год оставался членом правительства страны.

Ясин — доктор экономических наук — был одним из авторов программы 1990-х годов по переходу от плановой к рыночной экономике, а также основателем Высшей школы экономики, где затем он занял пост почетного научного руководителя. Ясина также называют первым наставником главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной.