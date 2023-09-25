Совет Федерации переназначил Валерия Зорькина на должность главы Конституционного суда. Он занимает ее уже 20 лет

Совет Федерации проголосовал за переназначение Валерия Зорькина на должность главы Конституционного суда России.

За это решение единогласно проголосовали все 153 сенатора, присутствовавших на заседании.

Зорькину 80 лет. В отличие от рядовых судей Конституционного суда, для председателя предельный возраст пребывания в должности не ограничен.

Зорькин возглавляет Конституционный суд с 2003 года. Он также был председателем КС с 1991 по 1993 год.

Читайте также

Два суда одного человека Таисия Бекбулатова — о том, как председатель Конституционного суда Валерий Зорькин поменял историю России. И поменялся сам

Читайте также

Два суда одного человека Таисия Бекбулатова — о том, как председатель Конституционного суда Валерий Зорькин поменял историю России. И поменялся сам