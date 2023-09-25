Совет Федерации переназначил Валерия Зорькина на должность главы Конституционного суда. Он занимает ее уже 20 лет
Источник: ТАСС
Совет Федерации проголосовал за переназначение Валерия Зорькина на должность главы Конституционного суда России.
За это решение единогласно проголосовали все 153 сенатора, присутствовавших на заседании.
Зорькину 80 лет. В отличие от рядовых судей Конституционного суда, для председателя предельный возраст пребывания в должности не ограничен.
Зорькин возглавляет Конституционный суд с 2003 года. Он также был председателем КС с 1991 по 1993 год.