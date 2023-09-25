Российские войска атаковали Одесскую область дронами и ракетами

Войска РФ в ночь на 25 сентября нанесли удар по Одесской области беспилотниками, а также ракетами «Калибр» и «Оникс». По данным командования Воздушных сил ВСУ, дроны были запущены из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае, «Калибры» — с малого ракетного корабля и подводной лодки из акватории Черного моря (районы Феодосия, Новороссийск), «Ониксы» — из района Севастополя.

Всего было выпущено 19 дронов, 12 крылатых ракет «Калибр» и 2 ракеты «Оникс». Все дроны и 11 ракет «Калибр» удалось сбить.

Оставшиеся ракеты повредили припортовую инфраструктуру. В том числе, пишет УНИАН, значительные повреждения получил Морской вокзал в Одессе, разрушены зернохранилища. Данных о пострадавших нет.

Упавшие обломки сбитых ракет и дронов повредили склад и частный дом в пригороде Одессы.

Российские войска с середины июля — после того, как РФ вышла из зерновой сделки, в рамках которой зерно вывозилось из заблокированных портов на Черном море, — практически ежедневно наносят удары дронами и ракетами по Одесской области. Целями ударов, как правило, являются объекты портовой инфраструктуры