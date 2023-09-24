В петербургских Шушарах и аэропорту Пулково пропало электричество

Вечером 24 сентября в петербургском районе Шушары и аэропорту Пулково отключилось электричество.

Как пишут телеграм-каналы, за час до отключения местные жители слышали громкий звук и яркую вспышку. Также в районе нет воды.

Власти пока никак не комментировали произошедшее.

В аэропорту Пулково сообщили, что энергоснабжение было нарушено в зале вылета внутренних рейсов. В здании быстро включили аварийное освещение.

Судя по онлайн-табло Пулково, сбой не привел к задержкам рейсов.