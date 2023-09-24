«Применяли электрошокер, использовали газовую горелку». Подозреваемый в поджоге Z-инсталляции в Белгороде рассказал о пытках

Житель Калининграда Илья Ч., задержанный по подозрению в поджоге световой конструкции в форме буквы Z в Белгороде, заявил, что его пытали, требуя дать признательные показания в полиции. Об этом изданию «Новая вкладка» рассказала его адвокат Евгения Суслова.

Инсталляцию на проспекте Ватутина в Белгороде подожгли 18 сентября, она практически не пострадала. Полиция завела уголовное дело по статье о вандализме по мотивам политической и идеологической ненависти (часть 2 статьи 214 УК).

На следующий день 28-летнего Илью задержали прямо на улице пятеро неизвестных мужчин в гражданской одежде: ему надели наручники и мешок на голову, посадили в машину и повезли в лес. По пути его избивали и спрашивали, «есть ли у него куратор», рассказал задержанный.

В лесу Илью пытали на протяжении 4-5 часов, применяя электрошокер и газовую горелку. По его словам, он получил удары током более 200 раз.

«Наручники мне на руках затянули так сильно, что у меня образовались гематомы. Под ноги мне положили деревянный предмет, и кто-то из мужчин с топором в руках грозился, что отрубит мне ноги, — рассказал Илья Ч. своему адвокату. — Также мужчины использовали газовую горелку, которую мне подносили в область спины на голое тело. В общей сложности мне нанесли более 50 ударов руками и ногами по различным частям моего тела. В один из моментов мне облили ноги какой-то горючей смесью и говорили, что сейчас мне подожгут ноги. Также неоднократно мои ноги были облиты водой, к которым сразу же подносили электрошокер, и мне было от этого гораздо больнее».

Неизвестные говорили, какие показания Илья должен дать в полиции и записали с ним видео на мобильный телефон. На камеру и в отделении полиции задержанный должен был сказать «о нежелании жить в России и то, что он якобы негативно относится к политике и идеологии нашего государства», рассказала адвокат. Видео опубликовано не было.

Позже Илью отвезли на осмотр комнаты, которую он снимал. У него предварительно забрали ключи. Перед осмотром он несколько часов сидел в машине с мешком на голове. При обыске в комнате были найдены ручная граната и тротиловая шашка. Задержанный отрицает, что эти предметы ему принадлежат. Также он не признает вину в поджоге инсталляции.

Вечером Илью привезли в отдел полиции № 1 УМВД России по городу Белгороду. Он с трудом мог двигаться, а на его лице, теле, руках и ногах были многочисленные телесные повреждения: ссадины, кровоподтеки, гематомы и специфические следы от пыток электрошокером, пишет «Новая вкладка».

Издание опубликовало фотографии задержанного, на которых видны следы пыток.

Против Ильи завели дело по еще одной статье — «незаконные приобретение, передача, хранение взрывных устройств и взрывчатых веществ» (статья 222.1. УК). 25 сентября суд должен выбрать ему меру пресечения. Адвокат подала ходатайство о медицинском освидетельствовании задержанного.