Руководитель аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян заявил, что российские государственные СМИ ведут «гибридную войну» против Еревана.

«Похоже, в гибридной войне, развязанной в российских СМИ против Армении, обещали, как в известной сказке, — тот, кто больше врет, получит половину дворца/Кремля», — написал Арутюнян в Фейсбуке.

Так он прокомментировал слова журналиста Георга Хачатуряна в эфире ток-шоу НТВ «Своя правда» о том, что армянские демонстранты, прорвавшиеся 20 сентября в здание правительства, якобы наткнулись там на американских десантников, приехавших на учения.

Арутюнян назвал это утверждение «абсолютной дезинформацией», добавив, что в тот день в здание правительства не проник ни один демонстрант, и тем более, там не было американцев.

«Как оказалось, что самые большие пропагандисты российских телеканалов — армяне: Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян, Арам Габрелянов, Семен Багдасаров, Роман Бабаян, Сергей Кургинян, Андраник Мигранян и другие?» — добавил представитель армянского правительства.

Акции протеста начались в Ереване 19 сентября, когда Азербайджан объявил об «антитеррористических мероприятиях локального характера» в Нагорном Карабахе с целью «восстановления конституционного строя» и стал обстреливать территории непризнанной республики. На следующий день была достигнута договоренность о прекращении огня — одним из условий было разоружение армии Нагорного Карабаха. Демонстранты в Ереване требовали, чтобы власти Армении вмешались в конфликт и помогли живущим там этническим армянам.

Как ранее узнала «Медуза», администрация президента РФ разослала сотрудникам государственных и лояльных Кремлю СМИ методичку с рекомендациями о том, как следует освещать новую фазу конфликта в Нагорном Карабахе. В документе рекомендовалось обвинить в обострении Армению и страны Запада, а также сделать акцент на том, что «армянское руководство признало суверенитет Азербайджана над Карабахом».

Подробнее читайте здесь

«Медуза» выяснила, как Кремль рекомендует государственным СМИ освещать события в Нагорном Карабахе Во всем виноваты Армения и ее западные «партнеры». А российские миротворцы героически спасают мирных жителей от обстрелов

Подробнее читайте здесь

«Медуза» выяснила, как Кремль рекомендует государственным СМИ освещать события в Нагорном Карабахе Во всем виноваты Армения и ее западные «партнеры». А российские миротворцы героически спасают мирных жителей от обстрелов