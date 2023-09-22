Жителя Кирова Ричарда Роуза приговорили к восьми годам колонии по делу о «фейках» и призывах к экстремизму

Военный суд приговорил жителя Кирова к восьми годам колонии общего режима, признав виновным в распространении «фейков» о российской армии и призывах к экстремизму, сообщает Itʼs My City. Также Роузу суд запретил в течение четырех лет пользоваться интернетом.

Дело на Ричарда Роуза и его жену Марию завели в апреле 2022 года из-за постов в соцсетях о преступлениях российских военных в Украине, в том числе об убийстве жителей Бучи. Позднее к обвинениям в распространении «фейков» добавили статью о призывах к экстремизму.

Ричард Роуз рассказывал, что на улице рядом с ним остановилась машина, из нее выскочили люди вооруженные люди в одежде без опознавательных знаков, повалили его на землю, избили, отвезли в управление ФСБ, где продолжили бить и угрожать.

Ричарда Роуза отправили в СИЗО, а Марии Роуз суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Мария Роуз вместе с сыном смогли покинуть Россию, писали «Сибирь.Реалии». В конце декабря супругов Роуз внесли в России в в список экстремистов и террористов.

В России с начала войны были заведены сотни дел о «фейках» и повторной «дискредитации» российской армии. «Медуза» подробно рассказывала истории некоторых обвиняемых по этим делам, в том числе и семьи Роузов.

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