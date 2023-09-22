Самолет Turkish Airlines из Антальи выкатился за полосу при посадке в Перми

Самолет Boeing-737-800, выполнявший рейс из Антальи в Пермь, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в пермском аэропорту Большое Савино. Сообщение об этом появилось в профильном телеграм-канале Aviaincident.

Самолет выкатился за полосу в 11:23 по московскому времени, после чего в аэропорту объявили тревогу. Никто не пострадал, видимых повреждений нет, сообщили «РБК-Пермь» в аэропорту. На борту находилось 174 пассажира, пишет телеграм-канал «112».

Самолет выполнял рейс ТК 3964. По открытым данным, эксплуатант самолета Boeing-737-800 — авиакомпания Turkish Airlines.