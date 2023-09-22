Главу комитета сената США по международным отношениям Роберта Менендеса обвинили в получении взяток «на сотни тысяч долларов»

Сенатору-демократу от штата Нью-Джерси, главе комитета по международным отношениям Роберту Менендесу предъявили обвинение в коррупции, сообщает The New York Times.

Менендеса обвиняют в использовании своего служебного положения в целом ряде коррупционных схем внутри страны и за рубежом. Так, в одном из пунктов обвинения говорится, что сенатор передавал конфиденциальную правительственную информацию США руководству Египта.

В обвинительном заключении говорится, что за свою помощь сенатор и его супруга Надин Менендес получали взятки «на сотни тысяч долларов», в виде наличных, золотых слитков, выплат по ипотеке и «роскошного автомобиля». Во время обыска в 2022 году в доме сенатора в Нью-Джерси следователи нашли 480 тысяч долларов наличными, а также золотые слитки на сумму более 100 тысяч долларов, напоминает издание.

Адвокат Надин Менендес заявил, что она не согласна с предъявленными ей обвинениями, и намерена оспорить их в суде. Представители сенатора публично обвинения не комментировали.

CNN отмечает, что в соответствии с регламентом Менендес будет вынужден покинуть пост главы комитета по международным делам.

Роберта Менендеса не впервые обвиняют в коррупции. В 2015 году его обвинили в том, что он использовал служебное положение для помощи своему знакомому — врачу-офтальмологу Саломону Мелгену. Менендес предстал перед судом присяжных, однако они не смогли вынести вердикт ни по одному из пунктов обвинения. В итоге судья оправдал сенатора по нескольким пунктам, а позднее Минюст снял с него остальные обвинения.

Менендес на протяжении многих лет регулярно выступал с жесткой критикой действий властей РФ и неоднократно предлагал в связи с этим запретительные инициативы. В 2014 году российские власти внесли Менендеса в свои санкционные списки.