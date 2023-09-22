Блогерша-мусульманка из Индонезии записала видео, как ест свинину. Суд приговорил ее к двум годам тюрьмы за богохульство

Индонезийский суд приговорил 33-летнюю блогершу Лину Лютфиавати к двум годам тюрьмы и штрафу более чем в 16 тысяч долларов за ролик в тиктоке, в котором она ест свинину, пишет New York Times.

Лютфиавати в марте опубликовала в своем канале в TikTok (она ведет его под псевдонимом Lina Mukherjee) ролик, в котором ест на Бали блюдо со свининой. Перед тем, как приступить к еде, блогерша произнесла традиционное исламское напутствие «бисмиллях».

Видео Лютфиавати, на канал которой подписано около двух миллионов человек, спровоцировало скандал в Индонезии, где большинство жителей исповедуют ислам. Один из мусульманских религиозных деятелей подал в полицию жалобу на Лютфиавати, обвинив ее в богохульстве.

В сентябре суд в городе Палембанг на острове Суматра рассмотрел дело блогерши и назначил ей тюремный срок и штраф. Адвокат религиозного деятеля обвинившего Лютфиавати, комментируя решение суда, заявил: «Это просто урок гражданину защищать эту страну, не раздувать шумиху и уважать каждую из ее религиозных общин».

Сама Лютфиавати заявила, что уже неоднократно извинилась за это видео. «Я знаю, что то, что я сделала, было неправильно, но я не ожидала приговора на два года», — сказала она.

Индонезия — страна с самой большой численностью мусульман в мире. В ней живут около 275 миллионов человек, почти 90% из них исповедуют ислам.

С начала 2000-х годах, отмечает New York Times, в Индонезии все чаще возбуждают дела о богохульстве, по некоторым из которых суды назначают реальные тюремные сроки.

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