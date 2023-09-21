Жители Тулы сообщили о взрывах. Часть города осталась без света

Обновление. В МЧС сообщили Myslo, что электричество частично пропало в Туле из-за технической неисправности, к 22:44 подачу энергии восстановили. В МЧС отметили, что звуки взрывов «предположительно, явились следствием перехода самолета на сверхзвуковую скорость». В Единой дежурной диспетчерской службе Тулы утверждают, что звуки взрывов и отключение света не связаны друг с другом.

В Туле вечером 21 сентября произошел взрыв в Пролетарском районе города, сообщили издание Myslo и местные телеграм-каналы, специализирующиеся на происшествиях.

Телеграм-канал Mash утверждает, что, по словам подписчиков, в Пролетарском районе слышали два-три взрыва. В Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Тулы сообщили Mash, что произошла «аварийная ситуация», не уточнив подробностей.

После случившегося в части города пропало электричество. Аварийное отключение произошло в Зареченском районе Тулы, без света остались почти пять тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на диспетчерскую службу.

Местные жители рассказали Mash, что взрыв произошел в 21:42, но свет пропал несколько минут раньше, в 21:37. По предварительной информации, причиной отключения электричества стала авария на трансформаторе, сообщили ТАСС в ЕДДС Тулы.