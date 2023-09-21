Руперт Мердок уйдет с поста главы Fox Corporation и News Corp

Медиамагнат Руперт Мердок уйдет с поста председателя правления корпораций Fox Corporation и News Corp. Об этом, сообщают The Wall Street Journal и CNN, говорится в письме Мердока его сотрудникам. Официально эти посты он покинет в ноябре, отмечает Fox News.

«Для меня настало подходящее время взять на себя другие роли, зная, что у нас есть по-настоящему талантливые команды», — цитирует издания письмо сотрудникам.

Новым председателем правления обеих компаний станет его сын Руперта Мердока, 52-летний Лаклан. В письме Мердок-старший называет своего сына «страстным, принципиальным лидером», который может вести компании в будущее.

Руперт Мердок также написал, что перейдет на пост почетного председателя Fox Corporation и News Corp.

«Наши компании находятся в добром здравии, как и я. Наши возможности намного превосходят наши коммерческие задачи. У нас есть все основания с оптимизмом смотреть в будущее. Я, безусловно, настроен оптимистично и планирую быть здесь, чтобы принять в этом участие», — говорится в письме 92-летнего Мердока.

Руперт Мердок — один из самых известных в мире медиамагнатов. В 1979 году он основал News Corp. В 2013 году он разделил корпорацию на две части — 21st Century Fox и News Corp. В первую вошли, в частности, кинокомпания 20th Century Fox и вещательная сеть Fox, во вторую — издания The Times, The Wall Street Journal, издательская компания HarperCollins и другие.

Он занимает 99-е место в списке миллиардеров американского Forbes, его состояние журнал оценивает в 17,3 миллиарда долларов.