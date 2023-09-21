Правительство РФ до конца 2024 года ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление (.pdf), согласно которому с 1 октября 2023 года и до конца 2024-го будут действовать гибкие экспортные пошлины на широкий список товаров в размере от 0% до 7% в зависимости от курса рубля к доллару.

Пошлина составит от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты, но при 80 рублях за доллар и ниже она будет нулевой.

Гибкие пошлины вводят на драгоценные, черные и цветные металлы, драгоценные камни, жемчуг, уголь, удобрения, рыбу, молочную продукцию, овощи, фрукты, живых животных и некоторые другие товары.

В правительстве отметили, что для удобрений пошлина составит до 10% в зависимости от курса рубля.

«Мера носит временный характер и направлена на защиту внутреннего рынка… Регулирование применяется в целях поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления. Принятое решение поможет защитить внутренний рынок от необоснованного повышения цен», — сказано в сообщении правительства.

Экономисты, опрошенные изданием «Агентство», считают, что введение гибких экспортных пошлин приведет к падению курса российского рубля и росту инфляции. Директор Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков отметил, что только рост экспорта может укрепить рубль, а пошлины, наоборот, сократят объемы экспорта.