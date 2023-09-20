В подмосковной Балашихе обрушились несколько этажей жилого дома. По предварительной версии, взорвался бытовой газ

В городе Балашиха Московской области утром 20 сентября произошел взрыв в девятиэтажном жилом доме на Октябрьской улице.

По предварительным данным, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя экстренных служб, «сдетонировала газовоздушная смесь». По словам собеседника агентства, обрушились перекрытия на третьем и четвертом этажах, есть угроза обрушения остальных этажей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в свою очередь, написал в телеграме, что в результате взрыва, произошедшего в 08:21 мск, обрушились перекрытия на трех этажах — с третьего по пятый.

По данным 112, жильцы второго и первого этажей смогли покинуть здание самостоятельно, с других этажей людей эвакуируют спасатели.

В ГУ МЧС по Московской области сообщили об одном пострадавшем, пишет РИА Новости. По данным Mash, пока не подтвержденным официально, погибли два человека, 112 сообщает об одной погибшей женщине, тело которой обнаружили при разборе завалов.

По данным главы Подмосковья, в жилом доме на Октябрьской улице повреждены не менее 10 квартир.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.