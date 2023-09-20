ФСБ отчиталась о задержании жителя Алтайского края, якобы отравившего воду для военных

УФСБ России по Алтайскому краю отчиталось о задержании 42-летнего местного жителя, который якобы отравил воду, предназначенную для мобилизованных военнослужащих, сообщает ТАСС.

По версии ФСБ, барнаулец «вышел на граждан Украины, в общении с которыми стал выражать радикальные взгляды на политический курс России и готовность поддержки ВСУ». Чтобы доказать свои намерения, утверждают в спецслужбе, он отравил воду, записав свои действия на видео, которое потом якобы отправил «представителям Украины».

Когда, как и где была отравлена вода, в региональном УФСБ не уточнили. РИА Новости, в свою очередь, сообщают, что отравленную воду никто не пил.

Жителю Барнаула предъявлены обвинения по статьям о покушении на госизмену и на террористический акт. Суд санкционировал его арест.

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