Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами объяснил бездействие России во время обстрелов Нагорного Карабаха тем, что «де-юре речь идет о действиях Азербайджана на своей территории».

«Мы не принимаем такие упреки в свой адрес, тем более после официального решения армянской стороны о признании Карабаха частью Азербайджана. Де-юре сейчас речь идет о действиях Азербайджанской республики у себя на территории. Поэтому подобные обвинения в наш адрес являются абсолютно беспочвенными. Ни на чем не основанными», — заявил Песков.

Также пресс-секретарь добавил, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе «делают конкретные дела» и «не занимаются словесной схоластикой».

«Мы продолжаем наши контакты и с армянами в Карабахе. Потому что наши военные — они не занимаются такой, знаете, словесной схоластикой. Они делают конкретные дела, выполняют свою роль миротворцев, помогают эвакуировать гражданское население — прежде всего детей — из опасных зон, эта работа продолжается и днем, и ночью», — подчеркнул Песков.

Азербайджан 19 сентября объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе с целью «восстановления конституционного строя», после чего начал обстрел территории непризнанной республики. К утру 20 сентября в Нагорном Карабахе погибли 32 человека, в том числе 7 мирных жителей, а более 200 человек, в том числе 35 гражданских, получили ранения.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обвинил Россию в бездействии во время обстрелов: «В соответствии с подписанным главами Армении, России и Азербайджана заявлением от 9 ноября 2020 года, Россия обязана защищать население Нагорного Карабаха, и это обязательство Россия не выполняет», — заявил 19 сентября Григорян.

Минобороны России утром 20 сентября отчиталось об эвакуации более двух тысяч человек «из наиболее опасных районов». Позднее власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики объявили, что была достигнута договоренность о полном прекращении огня с 13:00 по местному времени (12:00 мск).

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