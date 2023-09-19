Правительство РФ объявило виртуальные мобильные номера угрозой безопасности. Сервисы по их выдаче собираются блокировать
Правительство РФ признало использование виртуальных мобильных номеров (DEF-номеров) угрозой безопасности в сфере связи и интернета, сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления, оказавшийся в распоряжении агентства.
Документ предусматривает, что в перечень угроз будет внесен пункт о предоставлении доступа к онлайн-ресурсам и мессенджерам пользователям без их идентификации.
Постановление должно вступить в силу 1 сентября 2024 года, после этого сервисы по выдаче виртуальных мобильных номеров собираются блокировать.
Виртуальные номера, не позволяющие идентифицировать пользователя, используются, например, для регистрации в телеграме, пишет ТАСС, указывая, что таким образом можно создать временный аккаунт, позволяющий «размещать противоправную информацию и совершать мошеннические действия».