Азербайджанские военные проводят «антитеррористические мероприятия» на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (Арцах). В заявлении Минобороны Азербайджана, которое цитирует «Интерфакс», говорится:

В целях обеспечения положений трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджана, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках этих «мероприятий», заявили в Минобороны, азербайджанские военные «с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводят из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения».

Гражданские объекты и население, подчеркивается в заявлении, целями не являются.

Азербайджанские СМИ опубликовали видео, на котором, как утверждается, показан момент уничтожения зенитно-ракетного комплекса «Тор» ВС Армении в районе Степанакерта.

«Новости Армении» со ссылкой на депутата парламента непризнанной республики пишут, что в Степанакерте нет связи, «нет машин, чтобы забрать детей из школ»: «Война. Уже полчаса идет обстрел».