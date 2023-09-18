В Южной Каролине потеряли истребитель F-35, из которого катапультировался пилот. Военные попросили у местных жителей помощи в поисках

Военно-воздушные силы США ведут поиск истребителя F-35B Lightning II, пропавшего в окрестностях города Чарльстон в штате Южная Каролина.

По сведениям военных, самолет исчез днем 17 сентября в результате «происшествия». Пилот истребителя благополучно катапультировался и был доставлен в местный госпиталь в стабильном состоянии. Об этом рассказали представители Объединенной базы Чарльстон, на которой базировался F-35B Lightning II.

В комментарии «Би-би-си» военные добавили, что в момент инцидента вместе с пропавшим самолетом в воздухе находился второй F-35, который вернулся на базу в целости и сохранности.

Пропавший самолет приписан к 501-й учебной эскадрилье истребителей морской пехоты США. Истребитель производится компанией Lockheed Martin по технологии и стоит около 80 миллионов долларов.

Предполагаемым местом падения F-35 называется район двух озер Молтри и Марион к северо-западу от Чарльстона и одноименной авиабазы.

Военные призвали местных жителей к сотрудничеству и попросили связаться с властями, если они обладают какой-либо информацией о пропавшем самолете.