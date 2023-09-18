В самопровозглашенной ДНР сообщили о гибели российского полковника Андрея Кондрашкина

В Украине погиб командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады полковник Андрей Кондрашкин (позывной «Дунай»). Об этом сообщил замглавы Росгвардии в самопровозглашенной ДНР Александр Ходаковский.

Подробностей или места гибели Кондрашкина Ходаковский не уточнил.

Андрей Кондрашкин родился в 1979 году. В 2001 году он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени В.Ф. Маргелова, после чего участвовал в войне в Чечне, отмечает РБК. С 2015 по 2019 год он командовал 108-м гвардейским десантно-штурмовым Кубанским казачьим полком и 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизией. Затем он был командиром 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что 31-я бригада участвовала во всех крупнейших сражениях вторжения, начиная с высадки десанта в аэропорту Гостомель под Киевом.

По его словам, сейчас это подразделение находится под Бахмутом, а Кондрашкин выполнял задачу отразить атаки третьей штурмовой бригады ВСУ южнее села . Бутусов утверждает, что ВСУ смогли войти в село через сектор обороны Кондрашкина.

Военнослужащие 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады, по данным местных СМИ, участвовали в боях под Иловайском в Донецкой области в августе 2014 года.