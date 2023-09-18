Российские войска нанесли удар дронами по Одесской и Николаевской областям. 18 из 24 беспилотников удалось сбить

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило о ночной атаке российских дронов на Одесскую и Николаевскую области. Всего, по данным украинских военных, были зафиксированы запуски 24 дронов. 18 беспилотников, запущенных из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае, удалось сбить средствами ПВО «по маршруту следования». Атака беспилотников упоминается и в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Власти Одесской области в ночь на 18 сентября выпускали предупреждение о воздушной тревоге, но пока не объявляли о последствиях атаки российских дронов.

Также в ночь на 18 сентября, заявило Командование Воздушных сил ВСУ, российские войска выпустили по территории Украины 17 крылатых ракет. Все запущенные ракеты были сбиты силами ПВО.

Российские войска с середины июля — после того, как РФ вышла из зерновой сделки, в рамках которой зерно вывозилось из заблокированных портов на Черном море, — практически ежедневно наносят удары дронами и ракетами по Одесской области. Целями ударов, как правило, являются объекты портовой инфраструктуры.