Путин заявил о завершении «этапа восстановления российской экономики»

«Этап восстановления российской экономики» завершен, заявил Владимир Путин на совещании с правительством РФ по проекту федерального бюджету на 2024-2026 годы.

«Мы выдержали абсолютно беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск некоторых правящих элит в так называемом западном блоке — некоторых правящих элит в отдельных странах, которые мы называем недружественными. ВВП России вышел на уровень 2021 года, и теперь важно сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития», — объявил президент РФ.

По его словам, рост ВВП по итогам 2023 года может составить 2,5%-2,8%, хотя еще весной прирост прогнозировался на уровне 1,2%.

Он отметил, что также стабилизировалась ситуация с федеральным бюджетом — «в целом пока там есть небольшой дефицит, но в августе он в очередной раз исполнен с профицитом».

Одной из главных экономических проблем Путин назвал ускорение инфляции. «Главный фактор здесь понятен — это ослабление рубля, и необходимо четко понимать его причины и своевременно, не откладывая, принимать соответствующие решения. Уверен, что правительство, Центральный банк сработают профессионально и, что важно, согласованно», — добавил он.

Комментарий специального корреспондента «Медузы» Маргариты Лютовой

Формально Путин прав. Обычно экономисты говорят о восстановлении экономики, когда объем ВВП после спада возвращается к значениям, которые были до начала кризиса. Российский ВВП действительно достиг уровня первого квартала 2022 года по итогам первого полугодия 2023-го, следовало из данных Росстата. И даже немного его превысил, подсчитывал экономист Bloomberg Economics Александр Исаков в своем телеграм-канале.

Главным драйвером роста в этом году была обрабатывающая промышленность, сообщали в Росстате. В первую очередь, это оборонные производства и связанные с ними отрасли (например, металлургия).

Рост на 2,8% по итогам 2023 года — это официальный прогноз Минэкономразвития. Некоторые аналитики считают его завышенным — например, авторы телеграм-канала полагают, что это сделано для того, чтобы завысить оценку бюджетных доходов (для их расчетов используются в том числе темпы роста экономики) и тем самым сделать возможным более высокие расходы. По мнению авторов MMI, Минэкономразвития в своем прогнозе исходит из слишком оптимистичной оценки российского экспорта: из их расчетов следует, что он должен подскочить до 46 миллиардов долларов в месяц в сентябре—декабре этого года против 34 миллиардов в январе-сентябре.

Недавно обновленный прогноз российского Центрального банка чуть менее оптимистичен — по итогам года ЦБ ожидает прирост ВВП от 1,5 до 2,5%. аналитиков, которых ежемесячно опрашивает ЦБ, — рост на 2,2% по итогам года.

Читайте также

Путин и Медведев заявляют, что Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира. Правда, только с учетом паритета покупательной способности. А это точно успех? И что вообще это за показатель?

Читайте также

Путин и Медведев заявляют, что Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира. Правда, только с учетом паритета покупательной способности. А это точно успех? И что вообще это за показатель?