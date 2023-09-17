В возрасте 65 лет умер режиссер Александр Хван. Об этом ТАСС сообщила его жена Елена Хван.

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«Да, это так. Это произошло сегодня», — сказала она.

Режиссер и друг Хвана Григорий Константинопольский написал в фейсбуке, что кинематографист умер в хосписе после продолжительной болезни.

Александр Хван родился в 1957 году в Чебоксарах. В 1980 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. Самой известной картиной режиссера считается «Дюба-дюба». Всего за свою карьеру Хван снял около 30 фильмов, среди которых «Кармен», «Умирать легко», «Полцарства за любовь» и другие.