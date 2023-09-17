В возрасте 94 лет умер поэт-песенник Николай Добронравов. Об этом в инстаграме сообщил певец Николай Басков.

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«Только что узнал — не стало Николая Николаевича Добронравова», — написал Басков, процитировав перед этим строки из песни «Надежда».

Одной из первых о смерти Добронравова сообщила «Экспресс-газета». По данным издания, он умер «после тяжелой и продолжительной болезни».

Николай Добронравов — автор многих известных советских песен, которые он написал в соавторстве с женой, композитором Александрой Пахмутовой. В их числе — «Надежда», «Команда молодости нашей», «Беловежская пуща», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «И вновь продолжается бой», «Птица счастья».

Музыку к его стихотворениям писали и другие известные советские композиторы, в том числе Микаэл Таривердиев и Муслим Магомаев.