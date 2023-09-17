Красный Крест подтвердил, что бывший мэр Херсона Игорь Колыхаев находится в российском плену. О нем ничего не было известно больше года
Бывший мэр Херсона Игорь Колыхаев, долгое время считавшийся пропавшим без вести, официально получил статус пленного 13 сентября. Об этом изданию «Суспiльне» рассказал сын Колыхаева Святослав.
«Я связался с Красным Крестом, и мне сказали, что российская сторона подала моего отца Игоря Колихаева в список пленных, он находится на территории РФ», — сказал журналистам Святослав.
Где именно находится Колыхаев и в каком он состоянии, не уточняется.
Российские войска захватили Херсон в марте 2022 года. Игорь Колыхаев после этого еще три месяца не покидал рабочее место. В июне 2022 года его задержали сотрудники российских силовых структур. С тех пор о Колыхаеве ничего не было известно.
В ноябре 2022 года российские войска в Украине отошли с правого берега Днепра, оставив Херсон. В марте 2023 года президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главой Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.