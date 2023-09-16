США передали Украине 3D-принтеры размером с грузовик, чтобы на поле боя печатать детали к военной технике

Украина получила от США промышленные 3D-принтеры, способные печатать запчасти к технике на поле боя. Об этом, как пишет «Голос Америки», сообщил помощник министра обороны США по вопросам закупок и содержания Уильям Лапланте.

По его словам, речь идет о принтере размером с грузовик. Он отметил, что украинцы завершили обучение по использованию этих принтеров на прошлой неделе.

«Вы можете делать замечательные вещи с помощью 3D-печати, не только из-за скорости. Вы можете фактически изготавливать детали, которые вы не могли бы изготовить в обычных условиях», — добавил Лапланте.

Во время войны украинская армия активно использует 3D-печать, чтобы создавать запчасти для военной техники, а также самодельные беспилотники из дешевой электроники и напечатанных деталей.

Как отметил Уильям Лапланте, в начале полномасштабного вторжения РФ украинские военные не имели соответствующих разрешений на 3D-печать, но при помощи США они получили все необходимые пакеты технических данных.

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