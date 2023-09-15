В петербургском суде после заседания по делу Саши Скочиленко распылили слезоточивый газ. Перед этим пристав угрожал применить его против группы поддержки художницы

В Василеостровском районном суде Петербурга после заседания по делу художницы Саши Скочиленко распылили слезоточивый газ, сообщил корреспондент «Медиазоны» из здания суда.

Издание отмечает, что на прошлое заседание в зал пустили не всех слушателей, они на протяжении всего заседания возмущались, требовали их впустить и грозили приставам жалобами.

Перед заседанием 15 сентября, сообщила «Медиазона», «приставы были заранее раздражены на группу поддержки Скочиленко» и отказывались ввести художницу в зал, пока все слушатели не покинут коридор. Когда те не стали уходить, один из приставов пообещал применить слезоточивый газ.

«Сота» со ссылкой на адвоката Юрия Новолодского уточняет, что угрозы группе поддержке Скочиленко высказал старший сержант МВД, который отказался называть свое имя.

В итоге после заседания суда газ распылили на лестнице у зала, где рассматривалось дело Скочиленко. «Корреспондент „Медиазоны“ передает, что внезапно услышал крики: „Газ!“.<…> Слушатели расходятся из суда, хрипя и кашляя», — говорится в текстовой трансляции издания с места событий.

«Сота» сообщает, что одной из слушательниц с астмой из-за распыленного газа вызвали скорую помощь.

Художницу Сашу Скочиленко задержали в апреле 2022 года по обвинению в распространении «заведомо ложной информации» о действиях армии РФ в Украине (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК) из-за того, что размещала в магазине вместо ценников антивоенные листовки. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Организация Amnesty International признала Скочиленко узницей совести.

О деле Скочиленко

Полгода назад художницу Сашу Скочиленко отправили в СИЗО, а ее «ценники» — на лингвистическую экспертизу. В ней почти нет научного анализа — зато много о «гуманности» российских военных «Бумага» разобрала этот документ

О деле Скочиленко

Полгода назад художницу Сашу Скочиленко отправили в СИЗО, а ее «ценники» — на лингвистическую экспертизу. В ней почти нет научного анализа — зато много о «гуманности» российских военных «Бумага» разобрала этот документ