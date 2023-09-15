В NASA представили доклад о неопознанных аномальных феноменах (так в агентстве называют НЛО), а также сообщили о новом директоре по изучению НАФ

Аэрокосмическое агентство США представило отчет о деятельности независимой экспертной группы, которая в течение года изучала данные о неопознанных аномальных феноменах (так в агентстве предложили называть НЛО), сообщает ABC News. Сам доклад опубликован на сайте NASA.

«Главный вывод заключается в том, что нам еще многое предстоит узнать. Независимая исследовательская группа не нашла никаких доказательств того, что НАФ имеют внеземное происхождение, но мы не знаем, чем эти неопознанные феномены были на самом деле», — заявил руководитель агентства Билл Нельсон.

Во время пресс-конференции Нельсон также сообщил о назначении нового директора программы по изучению неопознанных аномальных феноменов.

В NASA не стали раскрывать имя нового директора, чтобы защитить его от потенциальных преследователей, поскольку другие члены группы во время работы сталкивались с троллингом и даже угрозами.

В обязанности нового директора войдут координация деятельности различных агентств и ведомств в области исследования НАФ, а также интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения для поиска аномалий в небе, говорится в пресс-релизе NASA.

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