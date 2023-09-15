Путин: «Всем придется плясать барыню». Это его комментарий о возможности переговоров с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но Киев должен прямо сказать о готовности к ним. Об этом он заявил на встрече с Александром Лукашенко, передает «Интерфакс».

«Мы никогда не отказывались от переговоров, поэтому, если другая сторона хочет, пусть делает это. Скажет об этом. Вот я это говорю, а с той стороны чего-то не слышно», — сказал Путин.

Российский президент также прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что Владимир Путин сейчас не заинтересован в «конструктивной дипломатии». «Для танго нужны двое», — сказал Блинкен о возможных переговорах.

В ответ Путин сказал, что «танго — это хорошо», но для Украины «важно гопак не забыть».

«А то так все время будут под чужую музыку и чужую дудку плясать. А плясать так или иначе всем придется барыню. <…> Что касается американцев, то они не умеют танцевать этого танго. Это изумительная музыка, движения красивые. Но США пытаются все решать с позиции силы или с помощью экономических санкций, либо финансовых ограничений, угрозы применения военной силы, либо ее применением. Они пытаются кого-то учить, а сами этого делать не умеют или не хотят», — сказал президент России.

В Кремле неоднократно говорили, что не видят возможности для переговоров с Украиной. 11 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «в настоящий момент как не было, так и нет никаких предпосылок для возобновления переговорного процесса», добавив, что российская сторона и Путин «с самого начала сохраняли открытость для переговоров».

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что война будет продолжаться «до тех пор, пока Россия будет оставаться на украинской территории». По его мнению, соглашение, достигнутое путем переговоров, не будет постоянным. Он также отмечал, что те, кто решает разговаривать с Путиным, «обманывают себя».