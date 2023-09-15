Националист и боец MMA Вячеслав Дацик заявил, что приехал на войну в Украине

Националист и боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик опубликовал видео, снятое, как утверждается в зоне . Запись появилась в инстаграме Дацика 14 сентября.

В коротком ролике Дацик стоит в окружении вооруженных людей, у самого националиста в руках автомат. «Всем бойцам [смешанных единоборств] — хардкора, здравия, большой привет. Парни ждут вас здесь, на передке», — заявил Дацик, после чего выстрелил из автомата. На другом кадре Дацик стреляет из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7.

Менеджер бойца ММА Яков Летов сообщил «Матч-ТВ», что Вячеслав Дацик находится в зоне «СВО» «уже неделю». «Может, контракт [с министерством обороны РФ] подпишет. Знаю, что у него есть такое предложение», — рассказал Летов.

Последний раз Дацик профессионально дрался 18 августа в Москве, когда он нокаутировал Оли Томпсона в бою, прошедшем по правилам бокса.

Ранее промоутер Владислав Хрюнов сообщил, что в октябре 2023 года может пройти бой Вячеслава Дацика и Александра Емельяненко.

Вячеслав Дацик — боец смешанных единоборств и радикальный националист, известный под прозвищем Рыжий Тарзан.

Дацик неоднократно становился фигурантом уголовных дел. В 2007 году его задержали за нападения на салоны сотовой связи, признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Дацик сбежал и попросил убежища в Норвегии, куда добрался на резиновой лодке. В 2011 году Норвегия отклонила просьбу и выслала Дацика в Россию, где его осудили на пять лет лишения свободы.

После этого Дацика дважды приговаривали к лишению свободы — в марте 2018 года за нападение на подпольный публичный дом в Петербурге и в июле 2020 года за попытку уплыть в Эстонию на лодке. Дацик вышел на свободу в конце 2020 года.

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