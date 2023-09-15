Минюст России объявил «иноагентами» публициста Станислава Белковского и журналиста Илью Шепелина
Источник: Минюст РФ
Министерство юстиции РФ внесло в реестр «иностранных агентов» публициста и политтехнолога Станислава Белковского и журналиста Илью Шепелина.
В реестр также включены:
- Евгений Кочегин, бывший координатор штаба Алексея Навального в Волгограде;
- Кирилл Седов, ведущий «Ходорковский Live»;
- Юрий Федоров, военный эксперт.
По версии Минюста РФ, они среди прочего участвовали в распространении материалов «иностранных агентов», работали на них или «взаимодействовали» с ними, распространяли «недостоверную информацию» о политике российских властей и выступали против «спецоперации» в Украине.