Минюст России объявил «иноагентами» публициста Станислава Белковского и журналиста Илью Шепелина

Министерство юстиции РФ внесло в реестр «иностранных агентов» публициста и политтехнолога Станислава Белковского и журналиста Илью Шепелина.

В реестр также включены:

Евгений Кочегин, бывший координатор штаба Алексея Навального в Волгограде;

Кирилл Седов, ведущий «Ходорковский Live»;

Юрий Федоров, военный эксперт.

По версии Минюста РФ, они среди прочего участвовали в распространении материалов «иностранных агентов», работали на них или «взаимодействовали» с ними, распространяли «недостоверную информацию» о политике российских властей и выступали против в Украине.

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О статусе «иноагента»

Все еще не верите, что статус «иноагента» — это самая настоящая дискриминация? Вот много (коротких и выразительных) примеров, почему это так