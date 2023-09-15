«Медиазона» и «Би-би-си» подтвердили гибель более 32 тысяч российских военных в Украине

Журналисты «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си» совместно с командой волонтеров подтвердили по открытым данным личности 32 164 российских военных, которые погибли в ходе полномасштабной войны в Украине.

По данным исследователей, как минимум 1910 человек погибли при отражении контрнаступления ВСУ.

Больше всего погибших среди заключенных — известны имена 6073 погибших осужденных. Многие из них воевали в , некоторые — в отрядах «Шторм», которые формирует Минобороны РФ.

Кроме того, за неполный год с начала мобилизации в России погибли 3613 мобилизованных, установили журналисты и волонтеры.

В июле «Медуза» и «Медиазона» опубликовали совместное исследование о потерях российской армии за полтора года войны в Украине. Согласно подсчетам, основанным на статистических данных, с 24 февраля 2022 года и до конца мая 2023 года в Украине погибли 47 тысяч российских военнослужащих.

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47 тысяч погибших российских солдат Нам удалось достоверно оценить потери России в ходе полномасштабной войны с Украиной. Совместное исследование «Медузы» и «Медиазоны»

Читайте его здесь

47 тысяч погибших российских солдат Нам удалось достоверно оценить потери России в ходе полномасштабной войны с Украиной. Совместное исследование «Медузы» и «Медиазоны»