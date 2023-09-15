«Медиазона» и «Би-би-си» подтвердили гибель более 32 тысяч российских военных в Украине
Журналисты «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си» совместно с командой волонтеров подтвердили по открытым данным личности 32 164 российских военных, которые погибли в ходе полномасштабной войны в Украине.
По данным исследователей, как минимум 1910 человек погибли при отражении контрнаступления ВСУ.
Больше всего погибших среди заключенных — известны имена 6073 погибших осужденных. Многие из них воевали в ЧВК Вагнера, некоторые — в отрядах «Шторм», которые формирует Минобороны РФ.
Кроме того, за неполный год с начала мобилизации в России погибли 3613 мобилизованных, установили журналисты и волонтеры.
Наш список, скорее всего, содержит в два раза меньше человек, чем реально похоронено в России. К такому выводу мы пришли, сопоставляя число публичных некрологов с числом могил военных на кладбищах в 70 населенных пунктах России.
В июле «Медуза» и «Медиазона» опубликовали совместное исследование о потерях российской армии за полтора года войны в Украине. Согласно подсчетам, основанным на статистических данных, с 24 февраля 2022 года и до конца мая 2023 года в Украине погибли 47 тысяч российских военнослужащих.