Газета The Jerusalem Post упомянула основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в списке самых влиятельных евреев мира. Зеленского в рейтинг не включили

Израильская газета The Jerusalem Post, которая ежегодно составляет список 50 самых влиятельных евреев мира, в 2023 году упомянула в рейтинге основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Российский бизнесмен получил 52-е, последнее, место вне основного списка с пометкой «Постскриптум». В биографической справке газета пишет, что Пригожин «создал ресторанную империю и фабрику троллей, предназначенную для вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году». Однако, отмечается в тексте, всемирную известность ему принесла деятельность, связанная с ЧВК Вагнера.

Газета утверждает, что 62-летний Пригожин, в авиакатастрофе 23 августа, был евреем по отцу и имел право на репатриацию (алию) в Израиль.

Лидером рейтинга The Jerusalem Post в 2023 году назвала главу американской компании OpenAI Сэма Альтмана. Второе и третье место заняли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и госсекретарь США Энтони Блинкен.

На 22-ю строчку рейтинга газета поместила российского бизнесмена Романа Абрамовича вместе с президентом израильского «Фонда дружбы» (Керен ле-едидут) Яэль Экштейн назвав их евреями, которые оказывают поддержку Украине. Авторы списка отметили, что несмотря на санкции Абрамович «сыграл решающую закулисную роль как нейтральная сторона, содействующая мирным переговорам» между Россией и Украиной.

В 2022 году рейтинг самых влиятельных евреев мира по версии The Jerusalem Post возглавил президент Украины Владимир Зеленский. В 2023 году издание не включило его в список.

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